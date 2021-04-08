Бастрыкин поручил перепроверить материалы дела Санкина об убийстве педофила

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовного дела Владимира Санкина, осужденного за убийство педофила в Уфе.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовного дела Владимира Санкина, осужденного за убийство педофила в Уфе.

Санкин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Юристы и общественные деятели считают, что такое наказание является слишком жестким.

После того как на одном из федеральных каналов вышла передача, посвященная ходу расследования, Бастрыкин поручил перепроверить материалы дела. В ходе повторного изучения будет дана оценка действиям Санкина, а также смягчающим и отягчающим обстоятельствам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бывший уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов раскритиковал действия следователей, обсуждая правомерность вынесенного Санкину приговора. Он спас двух подростков от педофила, но оказался за решеткой.