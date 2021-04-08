Обугленное тело австралийки с травмой головы нашли в кустах на юге Сиднея

Мертвую австралийку нашли в кустах на южной окраине Сиднея. Тело погибшей Наджмы К. было обуглено и наполовину обнажено. Полицейские арестовали подозреваемых в убийстве.

Мертвую австралийку нашли в кустах на южной окраине Сиднея. Тело погибшей Наджмы К. было обуглено и наполовину обнажено. Полицейские арестовали подозреваемых в убийстве.

Труп обнаружили в зарослях кустарника в Менае, на юге Сиднея. Здесь сотрудники правоохранительных органов нашли обугленное тело 33-летней австралийки с травмами головы. Оказалось, что девушка пропала более полугода назад, но до настоящего момента ее местонахождение не было известно, сообщает The Daily Mail.

По словам полицейских, погибшей оказалась студентка селективной школы Sydney Girls High Наджми К., причем успеваемость и оценки австралийки были очень впечатляющими. Девушка была на хорошем счету в учебном заведении, жила на западе Сиднея, но, как стало известно стражам порядка, проводила время на юго-западе. Кустарник, в котором было найдено тело несчастной, располагался возле карьера Сэнди-Пойнт, что не является очень проходимым местом.

Тем не менее мертвую австралийку первыми нашли двое собачников, которые каким-то чудом забрели в эти края и потом сообщили о находке в полицию. Правоохранители описали травмы головы 33-летней женщины как "ужасные" и сказали, что она была подожжена. Более того, недалеко от тела Наджми К. был найден выгоревший Mercedes Benz.

Как стало известно от друзей погибшей, последние годы девушка "жила тяжелой жизнью" и пыталась наладить свое психическое здоровье. Есть данные, что австралийка была замешана в серии наркопреступлений. Близкий приятель Наджми передал полиции переписку с покойной незадолго до трагедии.

"Я собираюсь прекратить писать сообщения сейчас, потому что большее количество слов не избавят меня от беспокойства, они ничего не сделают, но, вероятно, заставят меня чувствовать себя хуже", — говорилось в сообщении.

Также погибшая оставила у приятеля в Ливерпуле свою собаку и собиралась навестить питомца накануне своего исчезновения. По словам друга Наджми, она была "милой и сострадательной", но "очень неустроенной девушкой, очень эмоционально нестабильной".

После тщательного расследования полицейские арестовали двух мужчин и отправили их в тюрьму Силверуотер. Оба австралийца были обвинены в убийстве, они предстанут перед местным судом Сазерленда по видеосвязи.