Геннадий Хазанов рассказал, чем его отталкивает Ксения Собчак

Народный артист Геннадий Хазанов в недавнем интервью вспомнил, как перестал следить за жизнью журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которую знает с ее детства.

Народный артист Геннадий Хазанов в недавнем интервью вспомнил, как перестал следить за жизнью журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которую знает с ее детства.

Хазанов рассказал, что впервые увидел Ксению Собчак на даче ее отца. Уже ребенком она производила сложное впечатление. Позже, когда она сняла фильм про своего отца Анатолия Собчака и Хазанов посмотрел запись, их пути окончательно разошлись.

"Я посмотрел ее фильм, который она снимала об Анатолии Александровиче Собчаке. Увидел, сколько там корневой неправды, мне стала вдруг она неинтересна", — рассказал артист в интервью RTVI.

Нашумевшее интервью со скопинским маньяком Геннадий Хазанов тоже не стал смотреть, хоть и слышал о нем. Артист объясняет свое нежелание оценивать работу Собчак, потому что она кажется ему неординарно одаренной женщиной, но живет "громко и назойливо", а эта черта отталкивает Хазанова, которому предпочтительнее тишина и покой.