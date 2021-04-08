Оппонент белорусской власти Латушко планирует создать партию

Один из оппонентов руководства Белоруссии Павел Латушко сообщил о намерении создать политическую партию.

Один из оппонентов руководства Белоруссии Павел Латушко сообщил о намерении создать политическую партию.

Он опубликовал соответствующее видеообращение на Youtube. Латушко считает организацию политического объединения лучшим способом демонстрации веры в "победу".

"Скоро мы представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию", — заявил оппонент власти.

Он указал на необходимость создать партию еще до ухода президента страны Александра Лукашенко. Это якобы поможет среагировать на "политический вакуум", который будто бы должен образоваться после окончания руководства главы государства, добавил Латушко.