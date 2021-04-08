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11:08   8 Апреля 2021
Общество

Британская мутация коронавируса стала преобладающей на территории США

Британская мутация коронавируса стала преобладающей на территории США

Каждый день все больше и больше людей разного возраста поступают в американские больницы с британским штаммом коронавируса, заявили врачи.

В США стал преобладать британский штамм коронавируса, заявила на брифинге глава федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски. Она отметила, что у многих пациентов наблюдается достаточно тяжелое течение заболевания.

Еще в январе центром был опубликован доклад, в котором прогнозировалось широкое распространение данной мутации вируса в марте 2021 года. Специалисты отмечают высокую степень заразности нового штамма, а также угрозу ограниченности ресурсов системы здравоохранения. О возникновении нового штамма в декабре 2020 года сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

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#сша #здоровье #коронавирус #британский штамм

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