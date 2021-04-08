Эдвард Бил рассказал о судьбе блога после серьезного ДТП на Садовом кольце

Видеоблогер Эдвард Бил дал первое интервью после резонансной аварии на Садовом кольце в центре Москвы. Он заявил, что его карьера пранкера приостановлена из-за проблем.

Видеоблогер Эдвард Бил дал первое интервью после резонансной аварии на Садовом кольце в центре Москвы. Он заявил, что его карьера пранкера приостановлена из-за проблем.

В интервью с телеканалом "Москва-24" предполагаемый виновник аварии отметил, что "бросает все силы", чтобы помочь потерпевшей Марии Артемовой, которая находится в тяжелом состоянии после аварии в районе Смоленской площади. По словам Била, ради здоровья консультанта Госдумы он готов продать все свои элитные иномарки. На вопрос о личной встрече с пострадавшей блогер ответил, что он и его команда встретятся с ее представителями.

Также пранкер в беседе с журналистом не смог объяснить, как оказался на встречной полосе в момент происшествия. Серьезное ЧП произошло 1 апреля. Подозреваемый передвигался на Audi, выехал на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия пострадала сотрудница Госдумы, которая позже впала в кому. Эдвард Бил может получить до двух лет тюрьмы за ДТП.