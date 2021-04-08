Власти Германии проведут двухсторонние переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Представители Министерства здравоохранения ФРГ анонсировали проведение переговоров с Россией о возможной поставке вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Представители Министерства здравоохранения ФРГ анонсировали проведение переговоров с Россией о возможной поставке вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Германия проведет двухсторонние переговоры с властями России. Темой для обсуждения станет возможная поставка российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи. О планах правительства Германии сообщил глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По словам главы немецкого ведомства, российская сторона должна предоставить все необходимые данные Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА). Шпан отметил, что Россия должна прояснить, какое количество препарата она сможет поставить в случае регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.