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10:54   8 Апреля 2021
Политика

Глава МИД Польши отправился на Украину из-за "угрожающей" ситуации на границах

Глава МИД Польши отправился на Украину из-за "угрожающей" ситуации на границах

Глава МИД Польши Збигнев Рау направился на Украину из-за обстановки на границе, заявили в польском дипломатическом ведомстве.

Рау в ходе своего внеочередного визита в Киев планирует обсудить обстановку на границах данного государства. Сложившаяся ситуация там является "угрожающей", считают в МИД Польши.

"Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины", — сообщили в Варшаве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что группировка ВС России на границе с Украиной не представляет какой-либо угрозы для соседнего государства. Все действия военнослужащих проходят в рамках выполнения поставленных задач. Солдаты будут находиться на позициях столько, сколько этого потребует ситуация, заметил он.

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#украина #мид польши #Збигнев Рау

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