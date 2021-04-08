Лавров назвал «тупой» линию США в отношении России

Соединенные Штаты проводят против России «тупую линию». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Соединенные Штаты проводят против России «тупую линию». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении РФ, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — сказал министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон изучил действия со стороны России и намерен предпринять ответные шаги. В частности, американская сторона может объявить о выдворении российских дипломатов.