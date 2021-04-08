Большинство россиян считают действующие налоги приемлемыми

Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что свыше половины российских граждан (51%) считают действующие в стране налоги приемлемыми.

Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что свыше половины российских граждан (51%) считают действующие в стране налоги приемлемыми.

В то же время "чрезмерными" налоговые сборы назвали 36% опрошенных граждан. Всего 1% респондентов указали, что их недостаточно. Сообщили, что уплачивают налогов больше, чем пять лет назад 42% россиян, а 13% заявили, что платят меньше. В опросе приняли участие более 1,6 тысячи граждан старше 18 лет, пишет РБК.

При сравнении со своими знакомыми респонденты в 43% случаях отметили, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие. О том, что они платят больше окружения, сообщили только 7% россиян, а что меньше других — 14%.

По итогам прошлого года чаще всего граждане платили налог на машину — 34%, квартиру — 31% и земельные участки — 27%. Порядка 22% опрошенных заявили, что у них нет имущества, подлежащего налогообложению, а 12% не платят сборы, так как имеют льготы.