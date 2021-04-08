Лавров рассказал, чем займется спецпосланник США по «СП-2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя планы США назначить спецпосланника по «Северному потоку — 2» заявил, что Вашингтон использует новые санкционные инструменты. Он предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя планы США назначить спецпосланника по «Северному потоку — 2» заявил, что Вашингтон использует новые санкционные инструменты. Он предположил, что американский представитель будет «ездить и всем грозить».

«У них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить», — отметил дипломат.

Накануне издание Politico ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщило, что в Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для переговоров о сворачивании проекта «Северный поток—2».

В конце марта такое предложение получил Амос Хокстейн, бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы, который тогда был близок к тогдашнему вице-президенту Джо Байдену. Он пока не комментировал ситуацию.