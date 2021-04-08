В Мордовии по подозрению в мошенничестве задержан министр лесного хозяйства

Правоохранители задержали исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия по делу о хищении 3,6 млн рублей.

Правоохранители задержали исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия по делу о хищении 3,6 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета региона. В 2019 году министерство лесного хозяйства заключило контракт с ООО "АвтоСтрой" на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа. Плата за услуги превысила 7,4 млн рублей, при этом работы стоимостью более 3,6 млн рублей не были выполнены.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По подозрению в совершении преступлений задержаны два сотрудника коммерческой организации, а также и. о. министра. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.