Лавров назвал США партнером, на которого нельзя полагаться

США и их союзники являются абсолютно ненадежными партнерами, на которых нельзя полагаться. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

США и их союзники являются абсолютно ненадежными партнерами, на которых нельзя полагаться. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В МИД России сделали заявление, что страны Альянса и Соединенные Штаты являются весьма ненадежными партнерами. Лавров подчеркнул, что ни на кого из них попросту нельзя полагаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ указал на отсутствие официальных заявлений США по Договору об открытом небе. Вашингтон пока не предоставил Москве официальные уведомления со своей позицией по ДОН, а бесконечно Россия ждать не будет, резюмировал Лавров.