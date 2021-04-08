В МИД РФ с иронией ответили на заявление США по Украине

Представители МИД РФ с иронией отреагировали на заявление Пентагона в отношении ситуации на границе с Украиной.

Представители МИД РФ с иронией отреагировали на заявление Пентагона в отношении ситуации на границе с Украиной.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не понимают, "что там делают россияне".

"Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте", — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Напомним, в Вашингтоне заявили о "российской агрессии" в связи с передвижениями ВС РФ в Крыму и на восточной границе с Украиной. США призвали Россию объяснить происходящее.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, а потому они никому не несут угрозы. По словам пресс-секретаря российского лидера, передвижения Российской армии внутри государства не должны никого волновать.