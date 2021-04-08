Лавров предупредил об ответе России на недружественные шаги США

Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, подчеркнул глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, подчеркнул глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Так российский министр отреагировал на сообщения о том, что администрация США завершила обзор якобы враждебных действий РФ.

"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги. Это само собой разумеется", — сказал Лавров.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Вашингтон закончил изучение действий со стороны России и намерен предпринять ответные шаги. В частности, американская сторона может объявить о выдворении российских дипломатов.