«Не музей, а секс-шоп какой-то». Сатановский предложил прикрыть нагие скульптуры в Эрмитаже

Политолог иронично прокомментировал жалобу о плохом влиянии античных скульптур на детей, поступившую в Эрмитаж.

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Политолог Евгений Сатановский, комментируя новость в своем Telegram-канале, иронично предложил запретить детям смотреть любые произведения искусства с нагими телами.

«Можно подумать, что картины на детей лучше воздействуют! Тем более, что художники их черт-те где малюют, не учитывая возрастных ограничений. Все эти Фидии, Праксители, Лисиппы, Микеланджело, Челлини, Рафаэли, Рубенсы и Тицианы одним миром мазаны. Порядочному гражданину некуда дитя в воскресный день сводить. То бабы голые: рисованные, каменные, металлические или из глины и фарфора, то мужики такие же. Не музей, а секс-шоп какой-то. А дети же вопросы задают - поди на них ответь!», — иронизирует эксперт.

Сатановский также предложил собрать «всю обнаженку всех веков и стилей в один музей» и запретить туда вход несовершеннолетним. Еще один выход из ситуации — одеть статуи в нижнее белье, а лучше — задрапировать. Обнаженные картины политолог советует показывать только по паспортам.

«Им же, к примеру, детям, водку с сигаретами не продают? Ну, и к картинам их со статуями допускать не надо. И, кстати! Парки не забыть закрыть. Не все, но те, где статуи стоят из прошлых, ныне, по счастью, давно канувших в прошлое веков, те точно. Их в Питере полно, всех этих статуй в парках. Да и под ним, в области, что ни дворец, то парк, а что ни парк, то статуи дезабелье. Вот ужас!», — заключил политолог.

Об жалобе на обнаженные скульптуры в Эрмитаже сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Он не уточнил, из какого именно ведомства поступило обращение.

Летом 2016 года в Петербурге скандал спровоцировала копия статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки «Микеланджело. Сотворение мира». Одна из местный жительниц пожаловалась детскому омбудсмену на наготу статуи. Впрочем, скульптура удалось сохранить в первозданном виде.