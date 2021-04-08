Экономист Оленченко оценил угрозы для рубля и потолок для евро

Накануне доллар и евро торговались на рекордной за последние пять месяцев отметке.

У доллара и евро нет оснований, чтобы удерживать курс на высоком уровне длительное время, поскольку фундаментальных факторов роста не прослеживается. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Накануне, во время торгов на Московской бирже, курс доллара превысил 78 рублей, впервые с ноября 2020 года. Евро также показал максимальные значения за пять последних месяцев, поднявшись выше 92 рублей.

Однако Владимир Оленченко считает, что российскому рублю не угрожает еще большее падение, пока нет существенных изменений в ценах на нефть, золото и товары.

«Текущие события в политике, экономике должны отражаться на изменениях валюты. К ним можно отнести санкционные ожидания, ожидание заседания Центробанка 23 апреля по ставке. Можно ожидать, как отразится изменение по ставке в США. Пока тревожных и радикальных изменений не просматривается», – отметил экономист.

Одной из возможных причин повышения стоимости евро собеседник «Политики Сегодня» назвал спекуляции на Западе. В частности, подтолкнуть европейскую валюту вверх могло недавнее заявление Бориса Джонсона, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о необходимости заключения «всемирного договора противодействия пандемии».

«Потолок [для евро] трудно сказать, все любят называть цифру 100», – прокомментировал Оленченко.

Эксперт заключил, что скачки курса валют, которые происходят сегодня, вряд ли будут иметь продолжительный характер.

8 апреля цена на американскую и европейскую валюты на Московской бирже пошла на спад, передает информагентство «Экономика Сегодня». Официальный курс валют, установленный Центробанком на 8 апреля: доллар - 77,33, евро - 91,82.