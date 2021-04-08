Жителя Саратова признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ

Дворец правосудия обязал саратовца, пытавшегося подкупить силовика, выплатить 3 млн рублей в качестве штрафа за совершенное преступление.

Дворец правосудия обязал саратовца, пытавшегося подкупить силовика, выплатить 3 млн рублей в качестве штрафа за совершенное преступление.

Попытка дачи взятки произошла еще в ноябре прошлого года. Тогда представитель коммерческой фирмы по реконструкции зданий передал сотруднику УФСБ 125 тыс. рублей в одном из кафе на проспекте Кирова. В дальнейшем мужчина должен был перевести оставшуюся часть денег, но его задержали правоохранители, которые знали о проведении встречи.

На допросе саратовец признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает kp.ru. Во время следствия и на суде его причастность к совершению преступления была также доказана. За попытку дать взятку сотруднику УФСБ представитель фирмы получил штраф в размере 3 млн рублей.