Возможности заграничного отдыха в 2021 году обсудят в медиацентре "Патриот"

Пресс-конференция на тему "Перспективы курортного сезона 2021" пройдет 8 апреля в 14.00 в медиацентре "Патриот".

Пресс-конференция на тему "Перспективы курортного сезона 2021" пройдет 8 апреля в 14.00 в медиацентре "Патриот".

Новый туристический сезон в 2021 году предоставит россиянам более широкий выбор стран, куда они смогут отправиться на отдых, по сравнению с предыдущим пандемийным периодом. Гражданам вновь станут доступны для посещения Греция, Кипр и Хорватия. В Абхазии тоже ждут туристов из РФ.

В рамках эфира будут затронуты вопросы касательно необходимых документов для поездок внутри России. В том числе, речь пойдет о документах, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.

Гости конференции обсудят программу возврата 20% стоимости путевок для россиян. Участники дискуссии поговорят о том, изменятся ли правила въезда в страны Ближнего Востока после скандала с украинскими эскортницами.

На эти вопросы ответят законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.