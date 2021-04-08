Американский актер Уолтер Олкевич умер из-за серьезных проблем со здоровьем

Актер Уолтер Олкевич, известный по роли Жака Рено в сериале "Твин Пикс", умер на 73-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актер Уолтер Олкевич, известный по роли Жака Рено в сериале "Твин Пикс", умер на 73-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Смерть артиста подтвердил его сын Зак. По его словам, Олкевич на протяжении 20 лет испытывал серьезные проблемы со здоровьем, так как медики сделали ему несколько неудачных операций на колене, из-за которых актер почти не вставал с постели. Проблемы со здоровьем привели к большой паузе в его карьере.

Всего актер снялся в 61 картине. Олкевич получил роли в таких популярных проектах, как "Коротышка из Майами", "Ловушка для туриста", "Тысяча девятьсот сорок первый" Стивена Спилберга, "Последняя надежда" и других.