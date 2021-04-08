Российские ракеты "Циркон" запустят с атомной подлодки "Северодвинск" во время испытаний

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" будут испытаны с многоцелевой атомной подлодки "Северодвинск".

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" будут испытаны с многоцелевой атомной подлодки "Северодвинск".

Субмарины проекта 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" могут стать штатными носителями "Цирконов". Головную подводную лодку данного проекта выбрали для испытания этих гиперзвуковых ракет, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в военно-промышленном комплексе.

Ранее агентство сообщало, что испытания "Цирконов" продолжаются с фрегата "Адмирал Горшков". Первый пуск в текущем году запланирован на лето.

Также отмечается, что "Адмирал Горшков" уже совершил три запуска гиперзвуковых ракет. Они все были успешными.