В СБУ объяснили, чем опасно для Украины вмешательство НАТО в конфликт на юго-востоке страны

Киев может потерять контроль сразу над несколькими своими территориями, если в ситуацию в Донбассе вмешается Альянс, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Вовк.

Киев может потерять контроль сразу над несколькими своими территориями, если в ситуацию в Донбассе вмешается Альянс, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Вовк.

Вмешательство стран — членов НАТО во внутренние дела Украины весьма опасно. Это может обернуться отделением сразу нескольких регионов страны. При этом НАТО либо останется в стороне от конфликта в Донбассе, либо поступит как с Грузией.

"Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем"", — сообщил бывший глава Следственного управления СБУ.

По его мнению, силы Альянса могут отступить так, что за ними останутся Донецкая, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

Отсутствие территориальной целостности Украины обернется тем, что страну не смогут включить в ряды НАТО, а значит никто не станет ее защищать, резюмировал Вовк.