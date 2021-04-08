Участники эфира в медиацентре "Патриот" обсудят альтернативу Zoom в Рунете

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут 8 апреля в 12:00 пресс-конференцию на тему "Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость".

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут 8 апреля в 12:00 пресс-конференцию на тему "Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость".

Недавно американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров права на продажу продукта для государственных учреждений и юридических лиц на территории России и стран СНГ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не используют Zoom для видеоконференций. В Минцифры в свою очередь подчеркнули, что разработаны пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой иностранному сервису.

Участники дискуссии обсудят в рамках эфира Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" возможность замены американских платформ в Рунете, а также запрет на программное обеспечение после действий таких компаний, как Zoom и Microsoft. В ходе трансляции на вопросы будут отвечать законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты.