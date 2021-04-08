Севастопольский участок "Тавриды" закрыли для проезда из-за схода грунта

Грунт сошел на проезжую часть федеральной трассы "Таврида" под Севастополем. Движение на этом участке дороги временно перекрыли.

Грунт сошел на проезжую часть федеральной трассы "Таврида" под Севастополем. Движение на этом участке дороги временно перекрыли.

Автомобили вынуждены ездить по старой дороге — через село Верхнесадовое. Специалисты начали работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли. Кроме того, закрыта прилегающая к "Тавриде" Президентская дорога. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.

Федеральная трасса "Таврида" начинается у Крымского моста и идет через центральный Крым в Севастополь. Дорога состоит из восьми этапов, построено уже семь. Восьмой этап должны сдать до декабря 2021 года.