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9:23   8 Апреля 2021
Происшествия

Севастопольский участок "Тавриды" закрыли для проезда из-за схода грунта

Севастопольский участок "Тавриды" закрыли для проезда из-за схода грунта

Грунт сошел на проезжую часть федеральной трассы "Таврида" под Севастополем. Движение на этом участке дороги временно перекрыли.

Автомобили вынуждены ездить по старой дороге — через село Верхнесадовое. Специалисты начали работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли. Кроме того, закрыта прилегающая к "Тавриде" Президентская дорога. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.

Федеральная трасса "Таврида" начинается у Крымского моста и идет через центральный Крым в Севастополь. Дорога состоит из восьми этапов, построено уже семь. Восьмой этап должны сдать до декабря 2021 года.

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#крым #оползень #таврида

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