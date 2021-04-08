Экс-глава Тувы и новый врио вернулись из Москвы в Кызыл

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол и назначенный врио руководителя региона Владислав Ховалыг прибыли в Кызыл после поездки в Москву.

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол и назначенный врио руководителя региона Владислав Ховалыг прибыли в Кызыл после поездки в Москву.

Политики вернулись из столицы в четверг утром. Об этом сообщил экс-глава республики на странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Кара-оола, совместный прилет с Ховалыгом говорит о многом. Преемственность совместной работы остается в силе.

"Даже по закону написано то, что до формирования нового правительства тот состав правительства выполняет весь круг полномочий", — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Президент России Владимир Путин в среду одобрил отставку главы республики по собственному желанию и подписал соответствующий указ. Владислав Ховалыг, который ранее занимал пост мэра Кызыла, получил должность временно исполняющего обязанности руководителя региона.