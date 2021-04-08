Западные страны обсудили дальнейшую поддержку Украины

Переговоры прошли при участии США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в дистанционном формате посредством видеосвязи.

Переговоры прошли при участии США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в дистанционном формате посредством видеосвязи.

Главной темой беседы стала ситуация вблизи границ Украины. Представители западных стран договорились и дальше поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и устремление в Евросоюз. Они готовы работать над укреплением боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помочь стране в достижении "оперативной совместимости с НАТО".

Украинские силовики ежедневно нарушают режим прекращения огня на востоке страны. Ситуация особенно накалилась в конце февраля. ВСУ подвергают обстрелам жилые районы Донбасса, из-за чего страдают мирные граждане.