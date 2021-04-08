Германия готовится к предварительным переговорам о поставках "Спутника V"

Германия готова обсудить с Россией поставки вакцины "Спутник V". Однако точное решение будет принято после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Германия готова обсудить с Россией поставки вакцины "Спутник V". Однако точное решение будет принято после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Соответствующую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Представители Еврокомиссии ранее заявили, что Европа не будет заблаговременно заключать соглашения с Россией, как это было с другими поставщиками вакцин от COVID-19.

В связи с этим Берлин решил заранее приступить к обсуждениям вопросов поставок вакцины "Спутник V". В рамках переговорного процесса Германия намерена узнать подробности об объемах закупок и сроках их выполнения.