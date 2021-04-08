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7:56   8 Апреля 2021
Политика

Жириновский предрек Украине превращение в военную базу НАТО

Жириновский предрек Украине превращение в военную базу НАТО

Власти Украины ведут страну по пути самоуничтожения, пытаясь обострить ситуацию в Донбассе до предела и вызвать реакцию НАТО, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Североатлантический альянс вполне может отреагировать на военные провокации Киева в регионе, так как недалеко находится граница с Польшей и Германией. Однако в военную конфронтацию с Россией НАТО не вступит, уверен Жириновский.

Депутат Госдумы РФ заявил, что вместо этого на месте Незалежной появится множество военных баз НАТО, а сама страна утратит свой суверенитет. Жириновский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю как последний глава этого государства.

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#украина #нато #жириновский

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