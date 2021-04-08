ЯНАО и Москва оказались в числе регионов с низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Такие показатели приводит Росстат.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Такие показатели приводит Росстат.

Процент безработицы в ЯНАО составил 2,4. В числе регионов с низкими показателями оказались Москва (2,6 процента), Санкт-Петербург (2,9 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (3 процента) и Тюменская область (3,6 процента). Об этом сообщает RT.

Чуть выше процент безработицы зафиксирован в Северной Осетии – 15,4%, Дагестане – 15,7%, Туве – 18% и Чечне – 18,%. За прошедший год зарегистрировано 4,3 миллиона безработных, большую часть из них составляют мужчины. По всей стране уровень безработицы составил 5,8 процента.