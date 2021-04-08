Центр "Вектор" сообщил об однокомпонентном составе вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, тем не менее вводится она дважды, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, тем не менее вводится она дважды, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Препарат против коронавируса, разработанный ФБУН Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", требует двойной прививки, как и многие другие вакцины. Но по составу компоненты доз не отличаются, в отличие от "Спутника V", сообщает РИА Новости.

Двухкратная инъекция является стандартной ситуацией с лекарствами против COVID-19. Интервал между прививками составляет 21 день. Кроме того "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации, заявил Максютов.