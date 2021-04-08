7:06 8 Апреля 2021Политика
Bloomberg: США рассматривают варианты высылки российских дипломатов
США рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов из страны и введения новых санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
США рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов из страны и введения новых санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты администрации Джо Байдена закончили обзор "вмешательства" в выборы в США. Российских дипломатов могут отнести к числу "сотрудников разведки", передает РИА Новости.
Москва неоднократно опровергала обвинения о причастности к кибератакам и попытках повлиять на демократические процессы в других странах. Эти заявления ничем не доказаны, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.