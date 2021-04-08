Сахалинских студентов после трагедии в общежитии расселят по хостелам

Приезжих студентов Сахалинского государственного университета поселят в гостиницах и хостелах. Такие меры принимают из-за угрозы их здоровью в общежитии.

Приезжих студентов Сахалинского государственного университета поселят в гостиницах и хостелах. Такие меры принимают из-за угрозы их здоровью в общежитии.

Сейчас студентов перевели на дистанционное обучение после гибели двух молодых людей от удара током. Правительство помогло разместить ребят в региональных социальных учреждениях. Вскоре их планируют вновь привлечь к очному формату учебы. Сначала в вуз отправятся студенты первых и выпускных курсов, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы", — говорится в сообщении.

Правительство региона, СахГУ и Минобрнауки РФ рассматривают вариант постройки студенческого городка. В нем планируют сделать три корпуса площадью 30 тысяч квадратных метров. Они будут рассчитаны на 1,5 тысячи студентов, добавил губернатор.