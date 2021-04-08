Безработным жителям РФ будут по-новому начислять пособия с 8 апреля

Пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей будут выплачивать в течение трех месяцев с первой выплаты. Постановление вступает в силу с 8 апреля 2021 года.

Пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей будут выплачивать в течение трех месяцев с первой выплаты. Постановление вступает в силу с 8 апреля 2021 года.

Новый документ меняет правила выплат безработным россиянам. После истечения срока начисления максимального пособия следующий его размер составит 5 тысяч рублей, передает "Парламентская газета".

Правительство в постановлении уточнило и правило выплат беременным женщинам, которые тоже остались без работы. Если первые три месяца получения максимального пособия совпадают с выплатами по временной нетрудоспособности, то компенсацию по безработице перенесут на поздний срок.