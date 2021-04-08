Диетолог Бобровский рассказал о полезных свойствах репчатого лука

Лук является настоящим источником полезных веществ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Лук является настоящим источником полезных веществ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он называл этот продукт суперфудом, потому что в репчатом луке, который можно найти на кухне каждого россиянина, содержится масса питательных витаминов, микроэлементов и фитонцидов. Все это положительно влияет на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, а также укрепляет иммунитет.

"Недаром на Руси говорили "лук – от семи недуг". Он благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

При этом Бобровский посоветовал употреблять лук в сыром виде, потому что при жарке или варке он теряет большинство полезных свойств. Также диетолог предупредил, что людям с проблемами ЖКТ, в первую очередь с гастритом, этот продукт может нанести вред. Если такие заболевания отсутствуют, то лук можно есть каждый день, уточнил специалист.