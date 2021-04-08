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3:40   8 Апреля 2021
Происшествия

Танк загорелся в одной из воинских частей Дагестана

Танк загорелся в одной из воинских частей Дагестана

Боевая машина загорелась на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан. Возгорание быстро ликвидировали.

Причина возгорания танка не известна. По факту чрезвычайного происшествия Минобороны начало расследование. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар может возникнуть вследствие множества причин. Однако пожарные называют основными причинами возгорания в жилых помещениях несоблюдение техники безопасности. Так, из-за непотушенной сигареты, в Казани загорелся дом, в результате погибла 75-летняя хозяйка жилья.

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#дагестан #пожар #танк #военная часть

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