Роспотребнадзор раскрыл условия снятия масочного режима в офисах

Уровень заражения коронавирусом остается высоким в закрытых помещениях. Но есть ли шанс снять маски в офисах, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Уровень заражения коронавирусом остается высоким в закрытых помещениях. Но есть ли шанс снять маски в офисах, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В офисах сотрудникам следует продолжать носить маски, мыть руки. Сейчас случаев заболевания COVID-19 больше, чем в промежуточный период летом прошлого года. Поэтому вспышка может произойти в любое время, объяснил Покровский в интервью радио Sputnik.

Отказаться от масочного режима в офисах можно, если все сотрудники пройдут вакцинацию или переболеют COVID-19. Но многое будет зависеть от общей эпидемической ситуации, подчеркнул специалист Роспотребнадзора.