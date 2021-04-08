Грызлов признал итоги переговоров по Донбассу безрезультатными

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое инициировала Украина, опять закончилось безрезультатно. Об этом заявил полномочный представитель РФ Борис Грызлов.

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое инициировала Украина, опять закончилось безрезультатно. Об этом заявил полномочный представитель РФ Борис Грызлов.

Власти Незалежной спустя восемь месяцев сделали первый шаг к соблюдению режима прекращения огня, отметил политик. По его словам Украина должна совместно с Донбассом предотвращать и верифицировать возможные нарушения. Однако украинская сторона заблокировала все конструктивные предложения по механизму верификации нарушений.

"Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — рассказал полпред.

Он отметил, что Украина подтвердила свою приверженность мерам по прекращению огня "без каких бы то ни было искажений и интерпретаций". Тем не менее Грызлов надеется, что военнослужащие ВСУ будут выполнять приказы своего руководства.