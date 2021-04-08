Пушков раскритиковал желание Госдепа США вернуть посла РФ в Вашингтон

Заявление Госдепа США о выстраивании стабильных отношений с Россией прокомментировал российский парламентарий Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Заявление Госдепа США о выстраивании стабильных отношений с Россией прокомментировал российский парламентарий Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Министерство иностранных дел США сообщило, что заинтересовано в сотрудничестве с РФ, несмотря на "глубокие разногласия". Пушков раскритиковал это высказывание.

Сенатор заявил, что Вашингтон желает вернуть российского посла и, чтобы Москва соглашалась на инициативы президента США Джо Байдена. При этом Соединенные Штаты продолжат угрожать и вводить новые санкции в отношении РФ.

"Все остальное — пение госдеповских сирен, направленное на достижение одной цели — диктовать нам условия отношений", — прокомментировал Пушков.

Возвращение посла России Анатолия Антонова в США возможно только после шагов Байдена к нормализации отношений, сообщил накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков.