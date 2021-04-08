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0:37   8 Апреля 2021
Политика

США подготовили два пакета санкций против "Северного потока — 2"

США подготовили два пакета санкций против "Северного потока — 2"

Министерство юстиции США утвердило очередные санкции против газопровода "Северный поток — 2", однако окончательное решение по ним еще не принято.

Издание Politico написало, что новые ограничения введены в отношении оператора проекта, которым является компания Nord Stream 2 AG, а также ее директора Матиаса Варнинга. Готовые санкционные пакеты по "Северному потоку — 2" министерство планирует представить Конгрессу США в мае.

Окончательное решение по санкциям будет принимать президент США Джо Байден. По версии издания, точная информацию о включении Nord Stream 2 AG и Варнига в списки будет известна позже.

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#санкции #северный поток #минюст сша

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