AstraZeneca изучит причину тромбообразования у вакцинированных от COVID-19

Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca проводит проверку после случаев образования тромбов у привитых пациентов. Об этом говорится на сайте компании.

Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca проводит проверку после случаев образования тромбов у привитых пациентов. Об этом говорится на сайте компании.

Специалисты организации уже приступили к работе над внесением изменений в описание препарата. Результаты исследования компании не обнаружили факторов риска, связанных с полом, возрастом и другими параметрами пациентов.

Несколько стран Европы ранее заявили об осложнениях у пациентов после введения вакцины AstraZeneca. Несколько случаев закончились летальным исходом. Четыре страны уже отказались от использования этой вакцины, а еще пять государств временно остановили прививочную кампанию для ряда групп населения.