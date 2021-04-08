Мединский уличил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне

Японский школьные учебники содержат недостоверную информацию об участии Москвы в боевых действиях против Токио в 1945 году. На это указал председатель РВИО Владимир Мединский.

Японский школьные учебники содержат недостоверную информацию об участии Москвы в боевых действиях против Токио в 1945 году. На это указал председатель РВИО Владимир Мединский.

Он выступил с речью на круглом столе, посвященном 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете. Мединский обратил внимание, что Япония убеждает молодое поколение, что США отдали СССР Курильские острова за участие Москвы в боевых действиях против Токио.

"Заявив о денонсации пакта, советское правительство заранее предупредило правительство Японии о присоединении к борьбе союзных держав на Дальнем Востоке. Это давало еще одну возможность японским правящим кругам осознать бессмысленность продолжения сопротивления и прекратить войну. Вовсе не коварно и вероломно, как заявляют в Японии, а официально Советский Союз объявил войну Японии", — отметил Мединский.

Он заметил, что в этой ситуации Токио не выдвигает никаких претензий в адрес Вашингтона, несмотря на уговоры американских властей в период Второй мировой войны сокрушить Японию. Сейчас эти два государства являются союзниками.