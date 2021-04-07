США хотят предсказуемых отношений с Россией

Американские власти остаются приверженцами стабильных взаимоотношений с Россией вопреки имеющимся разногласиям на международной арене. Об этом заявили в Госдепе США.

Американские власти остаются приверженцами стабильных взаимоотношений с Россией вопреки имеющимся разногласиям на международной арене. Об этом заявили в Госдепе США.

Таким образом руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс отреагировал на просьбу прокомментировать заявление МИД России о зависимости сроков возвращения российского посла Анатолия Антонова в США от предпринятых в этом направлении шагов Вашингтона. По его словам, американская сторона заинтересована в нормализации отношений с Москвой.

"И мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми", — отметил политик.

Недавно дипломата Антонова пригласили на консультацию в Москву. Поводом для отъезда из Вашингтона стало скандальное интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он пообещал "взыскать плату" с России за якобы "вмешательство" в американские выборы. Посол находится в России с 21 марта.