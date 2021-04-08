Малькевич: запрет использования Zoom госучреждениями пойдет на пользу России

Раз Россия не смогла сама отказаться от вредной конфеты, кондитер это сделал за нее. Так член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал запрет на предоставление доступа к сервису Zoom российским государственным учреждениям.

Раз Россия не смогла сама отказаться от вредной конфеты, кондитер это сделал за нее. Так член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал запрет на предоставление доступа к сервису Zoom российским государственным учреждениям.

Ранее стало известно, что компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать госучреждениям и государственным компаниям в РФ доступ к сервису для проведения онлайн-конференций.

«Сейчас госучреждения пользуются платформой Zoom все меньше. Наше счастье, что мы выходим в жизнь офлайн. Представьте, если бы это произошло в прошлом году, когда из-за самоизоляции работа и учеба полностью шли на этой платформе», – заявил по этому поводу Александр Малькевич.

При этом он отметил, что подобные действия со стороны Zoom были ожидаемы, так как зависимость России от западного ПО (программного обеспечения) равна 80-90%.

«Мы ранее предупреждали о том, что в определенный час кто-то дернет рубильник и нас отключат от сервисов, которые стали удобными. Наш прогноз сбывается, — напомнил эксперт. — И то, что россияне повсеместно пользуются Zoom, отдавая компании все персональные данные, это полный беспредел».

Также он обратил внимание на заявление головного офиса компании Zoom Video Communications Inc., где ответственность за приостановку работы сервиса переложили на партнерскую контору Zoom, реализующую сервис в России. То есть, отметил Малькевич, сама эта компания пытается смягчить впечатление от запрета на использование сервиса и переложить всю вину на представителей и посредников.

России в любом случае следует заняться развитием собственных альтернативных сервисов для проведения онлайн-конференций, и другого программного обеспечения, разорвав наконец «пуповину» зависимости от Запада в сфере цифровых технологий, заключил член Общественной палаты.