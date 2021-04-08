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2:37   8 Апреля 2021
Весь мир

Кедми: американцев судьба Украины не волнует, и они ее с легкостью подставят

Кедми: американцев судьба Украины не волнует, и они ее с легкостью подставят

Украинскому руководству не стоит верить обещаниям поддержки со стороны американских политиков и руководства НАТО в случае начала вооруженного конфликта с Россией.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев live» высказал израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Если украинские войска возобновят активные боевые действия в Донбассе, американское правительство не предоставит Киеву существенной военной помощи, и в результате Украине придется в одиночку разбираться с последствиями собственной агрессивной политики.

Яков Кедми уверен, что все заверения США в том, что Америка не оставит Украину один на один с Россией, в случае настоящей войны она без сожаления подставит Киев под удар.

Но украинские власти предпочитают наивно верить обещаниям США и просят НАТО разместить военные объекты на своей территории, не понимая, что в случае обострения конфликта именно эти объекты станут первоочередными целями ракетных ударов. То есть Киев, делая ставку на поддержку западных «партнеров», подвергает опасности простых украинцев, отметил израильский политолог.

Кедми: американцев судьба Украины не волнует, и они ее с легкостью подставят

Также Яков Кедми указал на странное поведение украинских политиков, которые ведут себя так, будто Украина уже стала полноправным членом НАТО. Однако у Украины нет армии, соответствующей хотя бы минимальным стандартам Североатлантического Альянса по оснащению и боеспособности, напомнил военный эксперт.

Напомним, в начале текущей недели украинский президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой он заявил, что единственный путь достижения мира в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический военный блок.

Эти слова Зеленского прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Кремлю в подобных вопросах следовало бы учитывать мнение жителей республик Донбасса.

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