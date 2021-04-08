Кедми: американцев судьба Украины не волнует, и они ее с легкостью подставят

Украинскому руководству не стоит верить обещаниям поддержки со стороны американских политиков и руководства НАТО в случае начала вооруженного конфликта с Россией.

Украинскому руководству не стоит верить обещаниям поддержки со стороны американских политиков и руководства НАТО в случае начала вооруженного конфликта с Россией.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев live» высказал израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Если украинские войска возобновят активные боевые действия в Донбассе, американское правительство не предоставит Киеву существенной военной помощи, и в результате Украине придется в одиночку разбираться с последствиями собственной агрессивной политики.

Яков Кедми уверен, что все заверения США в том, что Америка не оставит Украину один на один с Россией, в случае настоящей войны она без сожаления подставит Киев под удар.

Но украинские власти предпочитают наивно верить обещаниям США и просят НАТО разместить военные объекты на своей территории, не понимая, что в случае обострения конфликта именно эти объекты станут первоочередными целями ракетных ударов. То есть Киев, делая ставку на поддержку западных «партнеров», подвергает опасности простых украинцев, отметил израильский политолог.

Также Яков Кедми указал на странное поведение украинских политиков, которые ведут себя так, будто Украина уже стала полноправным членом НАТО. Однако у Украины нет армии, соответствующей хотя бы минимальным стандартам Североатлантического Альянса по оснащению и боеспособности, напомнил военный эксперт.

Напомним, в начале текущей недели украинский президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой он заявил, что единственный путь достижения мира в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический военный блок.

Эти слова Зеленского прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Кремлю в подобных вопросах следовало бы учитывать мнение жителей республик Донбасса.