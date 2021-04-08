Леонков усомнился в том, что США помогут Украине, передав ей сотню F-15

Никто в США в реальности не намерен передавать Украине дорогие и в производстве, и в обслуживании тяжелые истребители F-15, тем более, что для полетов на этих самолетах нужны обученные пилоты, которых среду украинских военнослужащих нет.

Никто в США в реальности не намерен передавать Украине дорогие и в производстве, и в обслуживании тяжелые истребители F-15, тем более, что для полетов на этих самолетах нужны обученные пилоты, которых среду украинских военнослужащих нет.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя размещенную на сайте аналитического центра при НАТО Atlantic Council статью, в которой говорится о том, какую помощь администрация президента США Джо Байдена может оказать Украине.

В частности, старший научный сотрудник американского Исследовательского института внешней политики, эксперт Atlantic Council (организации, которую Генеральной прокуратора РФ в 2019 году признала нежелательной) Стефан Бланк написал в своей статье, что администрация США могла бы передать Украине сто модифицированных тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15, от шести до восьми штук самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и до 12 штук самолетов-топливозаправщиков KC-135R.

Комментируя это предложение, Алексей Леонков в первую очередь напомнил, что Atlantic Council – это американский аналитический центр при Североатлантическом Альянсе, и эта организация всегда выступает с антироссийской риторикой.

«Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», — считает эксперт.

К тому же, если даже предположить, что американцы действительно предоставят Украине несколько этих самолетов, встанет вопрос – кто будет на них летать? Уровень подготовки украинских пилотов, по словам Леонкова, находится на весьма низком уровне. На это указывает даже то, что в организованных Киевом военных учениях авиация участвовала фрагментарно.

И даже если рассмотреть теоретическую возможность того, что вблизи российской границы появится сотня F-15, они не будут представлять серьезной опасности, считает обозреватель.

«Дело в том, что, если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», — подчеркнул Леонков.

В связи с этим военный эксперт выразил сомнение в целесообразности размещения в Луганской и Донецкой народных республиках российских боевых самолетов Су-27 и МиГ-29.

Они просто не нужны республикам Донбасса, так как американских F-15 у Украины все равно не будет, считает эксперт.

«У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – напомнил Леонков.

Информационные вбросы, подобные тому, что был опубликован на сайте Atlantic Council, по мнению эксперта, делаются только потому, что украинское руководство пытается получить гарантию поддержки со стороны НАТО на случай вооруженного конфликта с Россией. Но ни солдаты США, ни военнослужащие других стран Североатлантического Альянса не собираются воевать за Украину, добавил Леонков в заключение.