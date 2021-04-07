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23:04   7 Апреля 2021
Общество

Онколог Розенфельд перечислил полезные для здоровья толстой кишки продукты

Онколог Розенфельд перечислил полезные для здоровья толстой кишки продукты

Овощи в рационе питания способны предотвратить риск рака толстой кишки. Об этом рассказала американский диетолог Эми Розенфельд.

Введение в рацион орехов, семян, цельнозерновых, овощей и бобовых способно сократить угрозу жизни. Содержание клетчатки в этих продуктах положительно сказывается на состоянии кишечника.

Ежедневно рекомендуется употреблять по пять порций фруктов и овощей. Мясо лучше заменить на фасоль, чечевицу, морские бобы, нут, ламскую фасоль и бобы каннеддини. Также среди зерновых лучше отдавать предпочтение ячменю, гречки, киноа, дикому и коричневому рису, а также овсу.

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#продукты #здоровье #онколог

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