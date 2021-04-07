Вукичевич призвала Совет Европы прекратить травлю в отношении России

Санкции против России являются бессмысленными. Такое заявление сделала глава делегации Черногории в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Майя Вукичевич.

Санкции против России являются бессмысленными. Такое заявление сделала глава делегации Черногории в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Майя Вукичевич.

Член парламентского комитета по евроинтеграции надеется на улучшение отношений между Подгорицей и Москвой. Вукичевич считает, что ограничительные меры только наносят вред Черногории, передает Федеральное агентство новостей. Депутат отметила, что избиратели, которые 30 августа голосовали за перемены в стране, не ожидали расширения санкций против РФ.

"Мне непонятно, почему правительство их продлило, ведь очевидно, что это не приблизит нас к вступлению в Евросоюз", — сказала Вукичевич.

Кроме того, она утверждает, что Совет Европы без России теряет свой смысл и призвала Брюссель прекратить травлю в отношении Москвы. Также санкции не должны применяться против любого другого государства в угоду политической повестке. При этом Вукичевич добавила, что Европейский парламент будет рад сотрудничеству с российской делегацией.