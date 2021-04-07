Вакцину AstraZeneca временно запретили использовать в Бельгии

Правительство Бельгии на месяц приостановило использование препарата от COVID-19 AstraZeneca для людей моложе 56 лет.

Правительство Бельгии на месяц приостановило использование препарата от COVID-19 AstraZeneca для людей моложе 56 лет.

Решение приняли на заседании федеральных и региональных чиновников Бельгии, ответственных за здравоохранение в стране. Уточняется, что вакцину продолжат применять на людях, старше 56 лет, передает РИА Новости. По истечению месяца данная мера будет пересмотрена.

Некоторые страны Евросоюза также приостановили применение вакцины AstraZeneca. Причиной стали случаи тромбоэмболических осложнений у привившихся этим препаратом. Европейский регулятор проводит расследование зарегистрированных случаев тромбоза.