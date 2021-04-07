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21:20   7 Апреля 2021
Политика

Ушедший в отставку глава Тувы обратился к жителям республики

Ушедший в отставку глава Тувы обратился к жителям республики

Шолбан Кара-оол, уволившийся с должности главы Республики Тыва, записал видеообращение к жителям. В нем он рассказал о своем уходе с поста.

По словам бывшего руководителя региона, увольнение он согласовал с российским президентом Владимиром Путиным.

"Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно и это решение сам для себя принял", — сообщил политик.

Шолбан Кара-оол добавил, что дата его увольнения является достаточно символичной, поскольку ровно 14 лет назад он заступил на пост руководителя Тувы. Сейчас на территории региона сформировалась платформа, которая позволит двигаться вперед, считает управленец.

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#путин #тыва #кара-оол

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