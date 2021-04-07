Названа возможная дата прибытия Зеленского в Донбасс

Украинское издание сообщило, что президент Владимир Зеленский может посетить Донбасс в ближайшее время.

Украинское издание сообщило, что президент Владимир Зеленский может посетить Донбасс в ближайшее время.

Предположительно, Зеленский собирается приехать в республику уже завтра, 8 апреля. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источник в офисе президента.

"Поездка на Донбасс будет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сторона Донбасса обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня.