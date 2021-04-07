21:06 7 Апреля 2021Политика
Названа возможная дата прибытия Зеленского в Донбасс
Украинское издание сообщило, что президент Владимир Зеленский может посетить Донбасс в ближайшее время.
Украинское издание сообщило, что президент Владимир Зеленский может посетить Донбасс в ближайшее время.
Предположительно, Зеленский собирается приехать в республику уже завтра, 8 апреля. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источник в офисе президента.
"Поездка на Донбасс будет", — сказал собеседник агентства.
Ранее сторона Донбасса обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня.