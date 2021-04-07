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21:06   7 Апреля 2021
Политика

Названа возможная дата прибытия Зеленского в Донбасс

Названа возможная дата прибытия Зеленского в Донбасс

Украинское издание сообщило, что президент Владимир Зеленский может посетить Донбасс в ближайшее время.

Предположительно, Зеленский собирается приехать в республику уже завтра, 8 апреля. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источник в офисе президента.

"Поездка на Донбасс будет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сторона Донбасса обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня.

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#донбасс #сми #зеленский

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